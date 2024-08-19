Нарушителей с беспилотником задержали на белорусско-литовской границе

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Гродненские пограничники задержали нарушителей с дроном самолетного типа, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.
Уточняется, что за нарушение погранрежима задержаны двое мужчин — это произошло в минувшую субботу в районе населенного пункта Соболяны Гродненского района.
«Они планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе».
По данным комитета, нарушители приехали в погранзону на авто, в котором пограничники обнаружили дрон самолетного типа с пультом управления, ноутбук, бензогенератор, компрессор и товарно-материальные ценности.
В отношении задержанных начат административный процесс, сообщили в Госпогранкомитете.
Хранение, ввоз, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения запрещено в Беларуси.
В минувшую субботу ГПК сообщал о задержании троих граждан Беларуси с беспилотником на границе с Польшей.