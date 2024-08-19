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Нарушителей с беспилотником задержали на белорусско-литовской границе

Мужчины приехали в пограничную зону на автомобиле, в котором пограничники обнаружили дрон и товарно-материальные ценности.

Источник: Telegram / ГПК Беларуси

МИНСК, 19 авг — Sputnik. Гродненские пограничники задержали нарушителей с дроном самолетного типа, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Уточняется, что за нарушение погранрежима задержаны двое мужчин — это произошло в минувшую субботу в районе населенного пункта Соболяны Гродненского района.

«Они планировали осуществить противоправную деятельность на белорусско-литовской границе».

говорится в сообщении ГПК.

По данным комитета, нарушители приехали в погранзону на авто, в котором пограничники обнаружили дрон самолетного типа с пультом управления, ноутбук, бензогенератор, компрессор и товарно-материальные ценности.

В отношении задержанных начат административный процесс, сообщили в Госпогранкомитете.

Хранение, ввоз, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников, а также использование воздушного пространства без надлежащего разрешения запрещено в Беларуси.

Незаконное владение и применение дронов в погранзоне либо погранполосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность по статье 24.19 КоАП (штраф до 50 базовых величин).

В минувшую субботу ГПК сообщал о задержании троих граждан Беларуси с беспилотником на границе с Польшей.