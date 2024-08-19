До 41 человека выросло число пожарных, пострадавших на нефтебазе в Пролетарске

41 пожарный пострадал при тушении возгорания на промскладе с дизельным топливом в Пролетарске. Об этом 19 августа сообщил губернатор Василий Голубев.
— На данный момент в ЦРБ Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова, — проинформировал Василий Голубев.
По словам главы региона, специалисты из областных медучреждений уже прибыли на место происшествия и участвуют в оказании медпомощи. Губернатор поручил министру здравоохранения держать ситуацию на постоянном контроле.
Напомним, о возгорании на нефтебазе стало известно утром 18 августа. Тогда сообщалось о возгорании дизтоплива на территории промскладов в результате падения обломков БПЛА. После этого на месте происшествия были привлечены экстренные службы, задействовали три пожарных поезда. Вечером 18 августа был введен режим повышенной готовности, а 19 августа его изменили на режим чрезвычайной ситуации.