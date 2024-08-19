Глава «Ахмата» Алаудинов призвал отправить срочников на СВО

«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать, — призвал Алаудинов. — Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему даст государство и потом пойти домой рассказывать, что он служил».