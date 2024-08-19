Дороги Омской области лидируют в рейтинге по аварийности

Составлен рейтинг российских регионов по числу ДТП с пострадавшими. В Омской области за первое полугодие 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта пришлось 188, 8 аварий. На 100 тысяч жителей в них были травмированы или погибли 82, 5 человек.