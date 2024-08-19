Дороги Омской области лидируют в рейтинге по аварийности

Составлен рейтинг российских регионов по числу ДТП с пострадавшими. В Омской области за первое полугодие 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта пришлось 188, 8 аварий. На 100 тысяч жителей в них были травмированы или погибли 82, 5 человек.
Рейтинг был составлен РИА «Новости», согласно данным исследования по числу ДТП Омская области занимает 83 место с конца. Большее количество аварий с пострадавшими зафиксировано только Туве и Калмыкии, где по итогам шести месяцев текущего года зафиксировано соответственно, 265,1 и 219,4 дорожных аварий с пострадавшими.
В число наименее аварийных регионов, по данным исследования, входят Чечня (11, 1 случаев), Ямало-Ненецкий (42,5) и Чукотский (46, 7) автономные округа, а также Московская (49, 2) и Томская области (49,4).