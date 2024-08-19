Воронежский пенсионер перевел аферистам 400 тысяч рублей

17 августа 69-летнему жителю Лисок позвонил лже-сотрудник ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Мошенник заверил, что на банковских счетах потерпевшего замечена подозрительная активность. Мужчина разволновался и полностью доверился своему собеседнику. Чтобы не лишиться сбережений, житель райцентра перевел свои накопления — 400 тысяч рублей — на «безопасный счет».
Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали семь человек, у двух из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил один миллион рублей.
— Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан переводить деньги или предоставлять конфиденциальную информацию по телефону, — напомнили в ГУ МВД России по региону.