Олбани
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский пенсионер перевел аферистам 400 тысяч рублей

Он думал, что отправляет деньги на «безопасный счет».

17 августа 69-летнему жителю Лисок позвонил лже-сотрудник ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Мошенник заверил, что на банковских счетах потерпевшего замечена подозрительная активность. Мужчина разволновался и полностью доверился своему собеседнику. Чтобы не лишиться сбережений, житель райцентра перевел свои накопления — 400 тысяч рублей — на «безопасный счет».

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от действий мошенников пострадали семь человек, у двух из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил один миллион рублей.

— Сотрудники правоохранительных органов никогда не просят граждан переводить деньги или предоставлять конфиденциальную информацию по телефону, — напомнили в ГУ МВД России по региону.