Минчанка нашла в уборной кошелек и пошла на шопинг за чужой счет

В найденном портмоне женщина обнаружила Br350 ₽ и более 350 евро. Деньги минчанка забрала, а кошелек оставила на пеленальном столике.



Мужчина, который обронил портмоне, вскоре вернулся за ним. Обнаружив, что деньги украдены, он обратился в милицию.



Женщину быстро нашли. Взяв чужие деньги, она отправилась на шопинг.



Оказалось, что минчанка уже два раза привлекалась к уголовной ответственности: за уклонение от уплаты алиментов и кражу. Суд признал ее виновной и в очередном инциденте. Ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.