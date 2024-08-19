В найденном портмоне женщина обнаружила Br350 ₽ и более 350 евро. Деньги минчанка забрала, а кошелек оставила на пеленальном столике.
Мужчина, который обронил портмоне, вскоре вернулся за ним. Обнаружив, что деньги украдены, он обратился в милицию.
Женщину быстро нашли. Взяв чужие деньги, она отправилась на шопинг.
Оказалось, что минчанка уже два раза привлекалась к уголовной ответственности: за уклонение от уплаты алиментов и кражу. Суд признал ее виновной и в очередном инциденте. Ей назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма.
Минчанка нашла в уборной кошелек и пошла на шопинг за чужой счет
Минчанка на автозаправочной станции зашла в общественную уборную и увидела потерянный кем-то кошелек. По информации агентства Минск-Новости«», женщина забрала из него деньги и отправилась тратить их, сообщает БЕЛТА.
В найденном портмоне женщина обнаружила Br350 ₽ и более 350 евро. Деньги минчанка забрала, а кошелек оставила на пеленальном столике.