На побережье Каспийского моря горит камыш

Как сообщают спасатели, тление камышитовой растительности на предварительной площади семь га происходит в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай в труднодоступной болотистой местности на побережье Каспийского моря.
«Для тушения загорания задействован вертолет МИ-8 АО “Казавиаспас” МЧС РК. На данный момент осуществлено 18 сбросов воды. А также силами МЧС проводится тушение в пешем порядке».
Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.
Накануне пожарные тушили возгорание в зоне отдыха Жетысуской области. В селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха.