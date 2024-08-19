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На побережье Каспийского моря горит камыш

Спасатели МЧС Казахстана борются с возгоранием в Атырауской области. На данный момент загорание камыша локализовано, сообщает Zakon.kz.

Как сообщают спасатели, тление камышитовой растительности на предварительной площади семь га происходит в Исатайском районе в 20 км от села Жанбай в труднодоступной болотистой местности на побережье Каспийского моря.

«Для тушения загорания задействован вертолет МИ-8 АО “Казавиаспас” МЧС РК. На данный момент осуществлено 18 сбросов воды. А также силами МЧС проводится тушение в пешем порядке».

МЧС РК

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

Накануне пожарные тушили возгорание в зоне отдыха Жетысуской области. В селе Акши Алакольского района произошло загорание двухэтажного дома отдыха.

пожары