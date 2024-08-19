Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовиком на улице Напольной в Иркутске

Сейчас движение трамваев в этом направлении временно приостановили. Для того, чтобы поставить вагон на рельсы на место происшествия направили подъемник. Также туда выехали службы пути и энергохозяйства. Они осмотрят целостность рельсов и контактной сети. В причинах ДТП разбираются ГАИшники.