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Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовиком на улице Напольной в Иркутске

В ДТП никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

19 августа на улице Напольной в районе остановки «Ленская» в Иркутске случилась авария. Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовым автомобилем. Из-за чего вагон общественного транспорта сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Водитель трамвая помог выйти пассажирам, их в салоне было не более 10 человек. Медицинская помощь никому не понадобилась. На место оперативно прибыли ответственные лица МУП «Иркутскгортранс», ГАИ, — рассказали в пресс-службе администрации.

Сейчас движение трамваев в этом направлении временно приостановили. Для того, чтобы поставить вагон на рельсы на место происшествия направили подъемник. Также туда выехали службы пути и энергохозяйства. Они осмотрят целостность рельсов и контактной сети. В причинах ДТП разбираются ГАИшники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП получили травмы более 60 человек.