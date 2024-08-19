Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовиком на улице Напольной в Иркутске

19 августа на улице Напольной в районе остановки «Ленская» в Иркутске случилась авария. Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовым автомобилем. Из-за чего вагон общественного транспорта сошел с рельс. К счастью, никто не пострадал. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Водитель трамвая помог выйти пассажирам, их в салоне было не более 10 человек. Медицинская помощь никому не понадобилась. На место оперативно прибыли ответственные лица МУП «Иркутскгортранс», ГАИ, — рассказали в пресс-службе администрации.
Сейчас движение трамваев в этом направлении временно приостановили. Для того, чтобы поставить вагон на рельсы на место происшествия направили подъемник. Также туда выехали службы пути и энергохозяйства. Они осмотрят целостность рельсов и контактной сети. В причинах ДТП разбираются ГАИшники.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за прошедшую неделю в ДТП получили травмы более 60 человек.