41 спасатель пострадал, 18 из них — в больнице: Что известно о пожаре на складах с топливом в Пролетарском районе

В Ростовской области выросло число спасателей, пострадавших при тушении складов с топливом в Ростовской области. Пожар, вспыхнувший после атаки беспилотников, ликвидируют уже второй день — с 18 августа. Рассказываем, что известно о ЧП на данный момент.
СКЛАДЫ ВСПЫХНУЛИ ПОСЛЕ АТАКИ БПЛА.
Напомним, рано утром 18 августа силы ПВО отразили атаку беспилотников. После этого на промскладах в Пролетарске загорелось дизельное топливо.
Прибывшие на место пожарные начали ликвидировать возгорание. В 5.52 губернатор сообщил, что работу приостановили из-за новой атаки БПЛА. Около 6.30 спасатели продолжили тушить огонь.
Второй день справиться с пожаром не удается. 18 августа в Пролетарском районе ввели режим повышенной готовности, 19 августа — режим чрезвычайной ситуации. За два дня власти несколько раз увеличивали группировку сил и средств для тушения складов. К работе привлекли три пожарных поезда.
18 — В БОЛЬНИЦЕ, ИЗ НИХ ПЯТЬ — В РЕАНИМАЦИИ.
19 августа власти сообщили о 18 пострадавших. Все они — спасатели, которые участвовали в тушении крупного пожара. Позже губернатор Василий Голубев сообщил, что за медицинской помощью обратился 41 сотрудник.
— Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро. Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова, — прокомментировал глава региона.
В Пролетарский район направили дополнительную бригаду медиков. По словам губернатора, специалисты уже прибыли на место и приступили к работе.
— Поручил главе регионального минздрава держать на постоянном контроле вопрос оказания пожарным необходимой медпомощи.