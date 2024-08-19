41 спасатель пострадал, 18 из них — в больнице: Что известно о пожаре на складах с топливом в Пролетарском районе

Второй день справиться с пожаром не удается. 18 августа в Пролетарском районе ввели режим повышенной готовности, 19 августа — режим чрезвычайной ситуации. За два дня власти несколько раз увеличивали группировку сил и средств для тушения складов. К работе привлекли три пожарных поезда.