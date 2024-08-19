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На плотине ГЭС столкнулись две машины в Иркутске

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда

19 августа 2024 года в 19:30 произошла авария на плотине ГЭС, из-за чего образовались огромные пробки. Люди не могли проехать участок дороги около часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

— По предварительной информации, 24-летний водитель автомашины «Рено Дастер» ехал со стороны Байкальского кольца в направлении Свердловского района, но в какой-то момент столкнулся с водителем машины «Тойота Витц», двигавшейся в попутном направлении, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте работают ГИБДДшники. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трамвай № 4 столкнулся с грузовой машиной на улице Напольной в Иркутске. Вагон сошел с рельс, но, к счастью, никто не пострадал. В салоне общественного транспорта в момент ДТП находилось не более 10 человек.