На плотине ГЭС столкнулись две машины в Иркутске

19 августа 2024 года в 19:30 произошла авария на плотине ГЭС, из-за чего образовались огромные пробки. Люди не могли проехать участок дороги около часа. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
— По предварительной информации, 24-летний водитель автомашины «Рено Дастер» ехал со стороны Байкальского кольца в направлении Свердловского района, но в какой-то момент столкнулся с водителем машины «Тойота Витц», двигавшейся в попутном направлении, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте работают ГИБДДшники. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трамвай № 4 столкнулся с грузовой машиной на улице Напольной в Иркутске. Вагон сошел с рельс, но, к счастью, никто не пострадал. В салоне общественного транспорта в момент ДТП находилось не более 10 человек.