На плотине ГЭС столкнулись две машины в Иркутске

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трамвай № 4 столкнулся с грузовой машиной на улице Напольной в Иркутске. Вагон сошел с рельс, но, к счастью, никто не пострадал. В салоне общественного транспорта в момент ДТП находилось не более 10 человек.