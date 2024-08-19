В Минске мужчина чуть не лишился кисти после укуса змеи

По словам Билалова, змея укусила мужчину в руку, но он обратился за медпомощью только на третьи сутки. Медики поднимали вопрос об ампутации конечности, однако этого удалось избежать. Тем не менее такого осложнения не было бы, если бы пациент раньше поступил в стационар.



Билалов отметил, что, несмотря на данный случай, серьезные последствия после укусов змей для Беларуси редки. В стране водятся три разновидности змей: уж, медянка и гадюка. Ядовитой из них является гадюка обыкновенная, однако к смертельным случаям приводит только анафилактический шок, который может развиться в результате укуса. При отсутствии аллергической реакции сам по себе яд не приведет к смерти.



Отмечается, что в БСМП в Минске каждый сезон попадают несколько пациентов с укусами змей. Как правило, все заканчивается благополучно, отметил Билалов.