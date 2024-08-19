В Петербурге суд приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж

Установлено, что у осужденного, который является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой РФ СВО, возник умысел на сбор и передачу сведений по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, для использования их против безопасности РФ.
Осужденный совершил эти действия в марте 2022 года, находясь на территории Украины. Целью было нанесение огневого поражения российским военнослужащим, вооружению и военной технике. Собранные сведения фигурант передал лицам, действовавшим в интересах СБУ.
Суд также установил, что в результате его действий российское подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, сведения о котором передал осужденный.
Он не оспаривал фактических обстоятельств дела, но виновным себя не признал и в содеянном не раскаялся, сославшись на то, что действовал в интересах своей страны.
Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима с конфискацией средств преступления.