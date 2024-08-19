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В Петербурге суд приговорил гражданина Украины к 10 годам колонии за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд признал гражданина Украины виновным в совершении преступления, предусмотренном статьей 276 УК РФ — шпионаж. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Установлено, что у осужденного, который является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой РФ СВО, возник умысел на сбор и передачу сведений по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, для использования их против безопасности РФ.

Осужденный совершил эти действия в марте 2022 года, находясь на территории Украины. Целью было нанесение огневого поражения российским военнослужащим, вооружению и военной технике. Собранные сведения фигурант передал лицам, действовавшим в интересах СБУ.

Суд также установил, что в результате его действий российское подразделение мотострелковой дивизии подверглось минометному обстрелу ВСУ в том населенном пункте, сведения о котором передал осужденный.

Он не оспаривал фактических обстоятельств дела, но виновным себя не признал и в содеянном не раскаялся, сославшись на то, что действовал в интересах своей страны.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима с конфискацией средств преступления.