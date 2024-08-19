Казахстанка случайно проткнула себе печень кухонным ножом

44-летняя пациентка поступила в многопрофильную городскую больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии с ножевым ранением.
«У женщины было наружное кровотечение на передней брюшной стенке в правом подреберье. Со слов пострадавшей, она получила травму в быту при неосторожном обращении с бытовым ножом. После осмотра дежурными хирургами и реаниматологом женщину в экстренном порядке доставили в операционную. Врачи 2,5 часа боролись за жизнь пациентки и провели ушивание ранений правой доли печени, крупного венозного сосуда (воротной вены), лапаротомию, санацию, дренирование брюшной полости», — проинформировали в пресс-службе больницы.
Как отметили в медучреждении, осложняла ситуацию большая кровопотеря, пациентка потеряла два литра крови. Благодаря слаженной и оперативной работе сотрудников больницы операция прошла успешно, женщину удалось спасти.
«Сейчас пациентка находится в стабильном состоянии средней степени тяжести, обусловленном течением послеоперационного периода», — отметили в пресс-службе больницы. Врачи напомнили, что при пользовании кухонными приборами необходимо соблюдать технику безопасности. «Нежелательно работать с ножом, если лезвие направлено в вашу сторону. Нельзя использовать тупые ножи. Нельзя оставлять нож в беспорядке на столе в продуктах, в полотенце или на краю стола, полки», — заключили в медучреждении.