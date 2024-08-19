Казахстанка случайно проткнула себе печень кухонным ножом

«У женщины было наружное кровотечение на передней брюшной стенке в правом подреберье. Со слов пострадавшей, она получила травму в быту при неосторожном обращении с бытовым ножом. После осмотра дежурными хирургами и реаниматологом женщину в экстренном порядке доставили в операционную. Врачи 2,5 часа боролись за жизнь пациентки и провели ушивание ранений правой доли печени, крупного венозного сосуда (воротной вены), лапаротомию, санацию, дренирование брюшной полости», — проинформировали в пресс-службе больницы.