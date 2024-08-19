При тушении пожара в Пролетарске пострадал 41 спасатель

Как сообщает губернатор, в центральную больницу Пролетарского района уже обратились за медпомощью 41 пожарный. 18 человек были госпитализированы, пять находятся в реанимации.
Пожарные, состояние которых тяжелое, будут транспортировать в больницы Ростова для лечения. Врачи из донской столицы уже прибыли в Пролетарск и помогают в оказании медпомощи пострадавшим.
Напомним, 18 августа в Пролетарске после уничтожения силами ПВО украинского дрона загорелись его обломки и вызвали пожар на складе дизтоплива. К тушению возгорания прибыли три пожарных поезда. В Пролетарске введен режим ЧС.