Напал на спящего приятеля с молотком: В Молдове адвоката приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство

Позже выяснилось, что мужчин объединял судебный процесс. Потерпевший был адвокатом подсудимого и знал детали совершённого преступления, за что тот, предположительно, пытался его убить. Кроме того, у обвиняемого были неоплаченные финансовые обязательства перед своим правозащитником.