Напал на спящего приятеля с молотком: В Молдове адвоката приговорили к 11 годам лишения свободы за покушение на убийство

47-летнего мужчину из Окницы приговорили к 11 годам лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа за покушение на убийство.
Согласно материалам уголовного дела, всё произошло в 2020 году в Кишинёве. Обвиняемый пришел в гости к знакомому. Мужчины употребляли алкогольные напитки, после чего гость остался ночевать у потерпевшего.
Утром, пока хозяин квартиры ещё спал, подсудимый взял молоток и начал бить им спящего по голове. Потерпевший оказал сопротивление, ему удалось выбежать из квартиры и позвать на помощь.
Позже выяснилось, что мужчин объединял судебный процесс. Потерпевший был адвокатом подсудимого и знал детали совершённого преступления, за что тот, предположительно, пытался его убить. Кроме того, у обвиняемого были неоплаченные финансовые обязательства перед своим правозащитником.