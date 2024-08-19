Житель Самарской области хотел заработать на бирже и лишился 1 миллиона

Очередной жертвой мошенников, обманывающих людей, притворяясь инвестиционными менеджерами, стал безработный 52-летний житель Чапаевска.
С мужчиной в одном из мессенджеров связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и предложил заработать на вложениях в выгодные интернет-проекты, пообещав от этого постоянный высокий доход, и консультирование при ведении финансовых операций.
Соблазнившись столь заманчивым предложением получать большие дивиденды, чапаевец перевёл «сотруднику инвесткомпании» более 1 000 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что его развёл аферист, обратился в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские призывают проявлять бдительность и остерегаться предложений неизвестных о лёгких заработках.