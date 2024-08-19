Житель Самарской области хотел заработать на бирже и лишился 1 миллиона

С мужчиной в одном из мессенджеров связался неизвестный, представившийся сотрудником инвестиционной компании, и предложил заработать на вложениях в выгодные интернет-проекты, пообещав от этого постоянный высокий доход, и консультирование при ведении финансовых операций.