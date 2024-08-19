19-летний житель Ростовской области пойдет под суд за спонтанное убийство

В Аксайском районе Ростовской области будут судить 19-летнего местного жителя. По версии следствия, осенью прошлого года он забил до смерти случайного прохожего.
Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что повод для агрессии со стороны налетчика отсутствовал. Молодому человеку показалось, что незнакомец как-то не так на него посмотрел, и в ход пошли кулаки. От полученных травм мужчина скончался. А на напавшего завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что обвинительное заключение утверждено. Материалы дела направили в суд. Если вину обвиняемого признают, он может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.