Полицейского отправят под суд за избиение двух петербуржцев

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет местный полицейский, избивший двух мужчин. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, рассказали в СУ СКР по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, в период с 15 по 16 июля обвиняемый, находясь при исполнении, незаконно применил силу в отношении двух петербуржцев, доставленных в одно из отделений полиции.
— Дежурный нанес потерпевшим множественные удары руками и ногами, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Петербургу.
Обвиняемому грозит от трех до 10 лет лишения свободы. Кроме того, его могут лишить права занимать определенные должности сроком до трех лет.
Напомним, ранее двух мужчин из Петербурга отправили в тюрьму за кражу постельного белья и 50 глазированных сырков. Одному из них назначили наказание в виде одного года и 2 месяцев лишения свободы, второй же пробудет в колонии один год и пять месяцев.