Полицейского отправят под суд за избиение двух петербуржцев

Напомним, ранее двух мужчин из Петербурга отправили в тюрьму за кражу постельного белья и 50 глазированных сырков. Одному из них назначили наказание в виде одного года и 2 месяцев лишения свободы, второй же пробудет в колонии один год и пять месяцев.