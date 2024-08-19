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МЧС опровергло информацию о взрыве газа в частном доме в Южном Бутово

Информация о взрыве газа в частном доме в столичном районе Южное Бутово не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Источник: Reuters

«В 16:42 в Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Академика Семенова, д. 93. Коттеджный поселок ЖСК “Альфа”. По прибытии огнеборцев на место вызова признаков возгорания нет. На участке проводятся плановые работы по переключению газовой сети к частному дому. Происходил технический выход газовой смеси. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что информация, распространяемая рядом СМИ, о взрыве газа не соответствует действительности.

МЧС