МЧС опровергло информацию о взрыве газа в частном доме в Южном Бутово

«В 16:42 в Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о происшествии по адресу: ул. Академика Семенова, д. 93. Коттеджный поселок ЖСК “Альфа”. По прибытии огнеборцев на место вызова признаков возгорания нет. На участке проводятся плановые работы по переключению газовой сети к частному дому. Происходил технический выход газовой смеси. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.