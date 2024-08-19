В Ростовской области из водоема подняли тело умершего 60-летнего мужчины

В Ростовской области из карьера Большой Койсуг подняли тело 60-летнего жителя села Кулешовка. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
Как уточнили в ведомстве, умершего извлекли из воды накануне вечером на территории, которая не была оборудована для купания. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Жителям Ростовской области напоминают: отдыхать следует только на оборудованных пляжах, также у водоемов нельзя злоупотреблять горячительными напитками.