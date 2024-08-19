Во время тушения пожара в Пролетарске пять спасателей попали в реанимацию

В Пролетарске пять спасателей, тушивших промбазу после атаки БПЛА, попали в реанимацию. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Василий Голубев.
— На данный момент в центральную райбольницу Пролетарского района обратился 41 пожарный. Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находится пятеро, — прокомментировал губернатор.
Пострадавших доставят в больницу Ростова-на-Дону, где им окажут всю необходимую помощь. Отметим, что на место ЧП прибыли медики из областных медицинских учреждений. Специалисты оказывают помощь пожарным. Этот вопрос держат на постоянном контроле в региональном Минздраве.