Ходил по двору и разговаривал, а у него 90% ожогов: Под Ростовом к ИВЛ подключили мужчину, который с сыном пострадал в пожаре

В хуторе Азовского района Ростовской области в ночь с 17 на 18 августа произошел пожар в небольшом частном доме. В результате пострадали 37-летний мужчина и его пятилетний сын.
ПОЖАР ПЕРЕД НОВОСЕЛЬЕМ.
Напомним, по предварительным данным, во флигеле замкнула проводка. Огонь начал распространяться по строению. Семья, супруги и их сын, в этот момент спали, но проснулись от запаха гари.
Женщина смогла выбраться из огненной ловушки, выпрыгнув в окно, а вот ее муж и ребенок прорывались через дверь. Глава семьи не знал, что именно здесь и был очаг возгорания.
В результате мужчина и мальчик оказались в больнице с ожогами.
По словам жителей хутора, семья несколько лет трудилась, чтобы построить новый дом. Новое жилье они возводили в том же дворе, где находился флигель. В здание уже провели коммуникации, поштукатурили стены, оставалось поклеить обои. Закончить ремонт и переехать люди не успели.
НАХОДИТСЯ В РЕАНИМАЦИИ ПОД ИВЛ.
Как рассказали жители хутора «КП-Ростов-на-Дону», когда глава семьи Николай выбрался из дома, никто не мог предположить, насколько серьезно он пострадал. Судя по всему, человек был в состоянии шока.
— Он ходил по двору и даже разговаривал. На скорой помощи его отвезли в местную больницу. Оттуда он звонил родителям, болтал с ними. А потом выяснилось, что у него 90% ожогов тела, — продолжают знакомые семьи.
Постепенно пациенту становилось хуже. По словам источника, он получил 90% ожогов тела. Сейчас Николай находится в реанимации, под аппаратом ИВЛ.
В тяжелом состоянии и ребенок. Мальчик получил ожоги 40% тела. Из местной больницы его перевезли в медучреждение в Ростове. А вот отца пока транспортировать нельзя.
Женщина травм не получила.
«РОДИТЕЛИ РЫДАЮТ, КОГДА РАЗГОВОР ЗАХОДИТ О СЫНЕ».
Случившееся стало ударом для близких семьи.
— Родители Николая толком не знают, как все происходило в ту ночь. Люди стараются лишних вопросов им не задавать. Отец с матерью начинают рыдать, когда разговор заходит об их сыне, — рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в хуторе.
Жители села хотели оказать пострадавшим материальную помощь. Но мать и жена пострадавших ответила, что семья ни в чем не нуждается. Сейчас она «разрывается» между больницами в надежде, что ее самые близкие быстро поправятся.