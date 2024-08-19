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В Ургенче мужчина незаконно держал у себя дома льва

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Житель Ургенча незаконно держал у себя дома молодого дикого льва, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: AP 2023

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, в ходе рейда правоохранительные органы установили факт незаконного содержания молодого дикого льва в одном из домов в махалле «Ашхабад» в городе Ургенче.

На нарушителя составлен протокол и наложен штраф в размере 5 БРВ — 1 миллион 700 тысяч сумов согласно статье 92 («Нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация или скрещивание животных») Кодекса об административной ответственности. Хищника временно определили в Нукусский зоопарк.

Для выяснения обстоятельств, связанных с тем, где был куплен и откуда привезен лев, собранные документы по делу направлены в УВД города Ургенч.