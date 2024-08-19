В Ургенче мужчина незаконно держал у себя дома льва

На нарушителя составлен протокол и наложен штраф в размере 5 БРВ — 1 миллион 700 тысяч сумов согласно статье 92 («Нарушение правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а равно самовольное переселение, акклиматизация или скрещивание животных») Кодекса об административной ответственности. Хищника временно определили в Нукусский зоопарк.