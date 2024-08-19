«Это моя машина!»: Под Ростовом осудили водителя фуры, который переехал заснувшего под колесами коллегу-дальнобойщика

Мужчина, недолго думая, засобирался в дорогу. Сидя в кабине, осмотрелся и отправился на выезд. Там спокойно расплатился за часы отдыха на стоянке и выехал на трассу, стараясь не вспоминать о том, что ночью ему так и не дали нормально выспаться. Вот только далеко уехать водитель не успел. Его остановили на трассе и сообщили такие вести, что пришлось скорее ехать обратно на стоянку.