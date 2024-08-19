«Это моя машина!»: Под Ростовом осудили водителя фуры, который переехал заснувшего под колесами коллегу-дальнобойщика

В Ростовской области осудили водителя грузовика, который наехал на другого дальнобойщика. По словам источника «КП — Ростов-на-Дону», коллега обвиняемого принял чужую фуру за свою, устроил конфликт, а на утро его нашли мертвым на платной стоянке.
ОДИН ТРЕЗВЫЙ, ДРУГОЙ — НЕТ.
Как рассказал источник, эта история произошла в 2023 году в одном из районов региона. Ближе к ночи на стоянку для грузового транспорта и одновременно площадку для отдыха заехали два дальнобойщика. Познакомились, разговорились. Выяснили, что один вез с груз из средней полосы России, а другой — с Урала.
У последнего фура была уже пустая, и ему не нужно было никуда ехать. Мужчина решил отдохнуть и выпить. Новый знакомый составить ему компанию не мог: утром собирался отправиться в путь.
Продолжить разговор решили в кабине грузовика у трезвого дальнобойщика. Вот только приятная беседа вскоре превратилась в скандал. Водитель фуры позже рассказывал, что гость хоть и немного выпил, но быстро захмелел. По его словам, пьяный мужчина начал ругаться и прогонять его из собственного транспорта.
— Выйди отсюда! Это моя машина! — вспоминал водитель слова дебошира.
ВЫГОНЯЛ С ОХРАННИКОМ.
Дальнобойщик пытался объяснить коллеге, что он спутал свой грузовик с чужим. Но собеседник не реагировал и продолжал доказывать свое. Его непьющий коллега даже отправился просить помощи у охраны стоянки, чтобы выдворить нежеланного гостя.
Охранник сверил документы трезвенника и удостоверился, что это действительно его автомобиль. Он указал дебоширу сначала на выход, а потом прямой путь к его транспорту.
Казалось бы, проблема решена. «Негостеприимный» хозяин фуры закрылся в грузовике и задремал. Но отдохнуть так и не успел. По его словам, пьяный знакомый стал колотить по борту, вновь и вновь требуя освободить якобы его машину.
Терпение водителя с Урала подходило к концу. И тут как раз ему поступил звонок от земляков, с которыми они на нескольких тягачах перевозили груз. Те как раз догнали своего товарища и позвали ехать с ними дальше.
ПРИШЛОСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ.
Мужчина, недолго думая, засобирался в дорогу. Сидя в кабине, осмотрелся и отправился на выезд. Там спокойно расплатился за часы отдыха на стоянке и выехал на трассу, стараясь не вспоминать о том, что ночью ему так и не дали нормально выспаться. Вот только далеко уехать водитель не успел. Его остановили на трассе и сообщили такие вести, что пришлось скорее ехать обратно на стоянку.
Оказалось, что около шести утра, когда рассвело, на обход территории вышел охранник. Вскоре он увидел, что на земле лежит тот самый ночной дебошир. У мужчины были серьезные травмы, он уже не дышал.
Выяснилось, что когда трезвый водитель в очередной раз выгнал пьяного из фуры, он потерял его из виду. По версии следствия, после звонка коллег мужчина тронулся с места и поехал к выходу. В этот момент под колесами грузовика находился тот самый коллега, который не давал водителю покоя. Судя по всему, не сумев пробраться в кузов, дальнобойщик лег рядом с транспортом и крепко уснул.
Многотонная махина переехала человека. Ее водитель утверждал, что в этот момент даже не понял, что произошло.
МИЛЛИОН КОМПЕНСАЦИИ И ЗАПРЕТ НА РАБОТУ.
На водителя завели уголовное дело. Его обвинили в том, что перед тем, как тронуться с места, он должен был выйти из машины и осмотреть фуру вокруг. И, удостоверившись, что никого на пути нет, уже со спокойной душой ехать.
— Водителя осудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — уточнили в прокуратуре Мясниковского района.
Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Но, учитывая обстоятельства случившегося, суд приговорил мужчину к условному сроку и обязал выплатить вдове погибшего коллеги миллион рублей в качестве возмещения морального вреда. Водителю также запретили в течение года садиться за руль.