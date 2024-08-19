Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа

Как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она не признала и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.