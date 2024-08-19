Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа

«Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать 2 миллиона рублей в пользу потерпевших», — сказал он.
Журналистке предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).
Как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она не признала и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.