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Экс-журналистке РБК вынесли приговор за убийство мужа

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Электростальский городской суд Московской области приговорил к семи годам колонии бывшую журналистку РБК Оксану Гончарову, которую присяжные признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщил РИА Новости адвокат Александр Гаранин.

Источник: Соцсети

«Суд назначил семь лет колонии общего режима и постановил взыскать 2 миллиона рублей в пользу потерпевших», — сказал он.

Журналистке предъявлено обвинение по статье об умышленном убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как сообщала газета «Коммерсант» со ссылкой на защитника Гончаровой, вину она не признала и заявила, что оборонялась от гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. По словам юриста, его подзащитная долгие годы подвергалась домашнему насилию со стороны сожителя, который несколько десятков раз привлекался к ответственности за административные правонарушения.