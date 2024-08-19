Немецкий журналист назвал «катастрофической» ситуацию на Донбассе

«Даже если я снова сделаю себя непопулярным — ситуация на Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я все же считаю, что отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения здесь контрнаступления крайне рискованно», — написал Репке.