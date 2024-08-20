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В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка

В Пермском крае десятилетний мальчик погиб в ДТП с легковушкой.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

«По факту ДТП, в результате которого скончался десятилетний мальчик, начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Сотрудники СК осматривают место происшествия. На фото с участка улицы, где произошло ДТП, виден автомобиль синего цвета, у передних колес машины лежит детский велосипед, одно колесо которого закатилось под левое колесо легковушки.

В соцсетях пользователи указывают, что инцидент случился поселке Лямино, который находится примерно в 10 километрах от Чусового.