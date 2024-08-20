В Пермском крае автомобиль насмерть сбил ребенка

ПЕРМЬ, 19 авг — РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил десятилетнего мальчика в пермском Чусовом, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале.
«По факту ДТП, в результате которого скончался десятилетний мальчик, начата процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Сотрудники СК осматривают место происшествия. На фото с участка улицы, где произошло ДТП, виден автомобиль синего цвета, у передних колес машины лежит детский велосипед, одно колесо которого закатилось под левое колесо легковушки.
В соцсетях пользователи указывают, что инцидент случился поселке Лямино, который находится примерно в 10 километрах от Чусового.