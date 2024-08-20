Дым от пожара на нефтебазе в Ростовской области распространился почти на 100 километров

На текущий момент в огне продолжают полыхать более 10 резервуаров с топливом, тогда как всего на нефтебазе их насчитывается более 50. Локализация пожара пока не достигнута, и работы по его тушению не прекращаются ни на минуту. Спасатели делают всё возможное, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дальнейшее распространение огня. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следовать всем инструкциям, предоставляемым спасательными службами.