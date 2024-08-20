Дым от пожара на нефтебазе в Ростовской области распространился почти на 100 километров

Десятки топливных резервуаров вспыхнули после атаки беспилотников, произошедшей 18 августа. Ситуация остается крайне напряженной, несмотря на непрекращающиеся усилия спасателей.
Пожар начался ранним утром, когда большинство местных жителей еще не успели проснуться. К месту происшествия были оперативно направлены сотни спасателей и три пожарных поезда. Вначале в районе был введен режим повышенной готовности, однако спустя сутки этот режим был изменен на режим чрезвычайной ситуации, что позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы и силы для борьбы с огненной стихией.
Горящие нефтепродукты представляют особую сложность для тушения. Высокие температуры и плотность огня требуют от пожарных максимальных усилий. Их главная задача — не допустить дальнейшего распространения огня, чтобы предотвратить еще большие разрушения. Тем не менее, из-за экстремально высоких температур, более 40 пожарных получили ожоги кожи и дыхательных путей. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии и были доставлены санавиацией в Ростов для оказания специализированной медицинской помощи.
По состоянию на вечер 19 августа, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Однако едкий дым и запах гари продолжают отравлять жизнь тысяч жителей Пролетарска. Люди вынуждены оставаться в своих домах, закрывать окна и использовать маски для защиты от вредных испарений. Спутниковые снимки зафиксировали мощное темное облако дыма, которое распространилось почти на 100 километров от места происшествия, что свидетельствует о масштабах катастрофы.
На текущий момент в огне продолжают полыхать более 10 резервуаров с топливом, тогда как всего на нефтебазе их насчитывается более 50. Локализация пожара пока не достигнута, и работы по его тушению не прекращаются ни на минуту. Спасатели делают всё возможное, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить дальнейшее распространение огня. Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следовать всем инструкциям, предоставляемым спасательными службами.