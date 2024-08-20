Что произошло в Иркутске в ночь на 20 августа 2024 года: последние новости

24 человека получили травмы в ДТП в Иркутске и районе на прошедшей неделе.
С 12 по 18 августа произошло 18 аварий, в которых травмы получили 24 человека, из них двое детей. Водители наезжали на пешеходов, животных и препятствия, а также совершали многие другие нарушения.
«На вас хотят оформить кредит»: за три дня мошенники обманули 12 жителей Иркутской области на сумму 4,8 млн.
За прошедшие три дня жители Иркутской области перевели мошенникам 4,8 миллиона рублей. До сих самой популярной темой обмана остается телефонный звонок от лжеброкера. Недавно житель Черемховского района рассказал полицейским, что он перевел мошенникам один миллион 683 тысячи рублей. Обманщик представился сотрудник госуслуг.
Трамвай маршрута № 4 столкнулся с грузовиком на улице Напольной в Иркутске.
Из-за столкновения трамвая и грузового автомобиля, вагон общественного транспорта сошел с рельс. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель трамвая помог примерно 10 людям эвакуироваться.