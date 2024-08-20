Олбани
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов: в приграничье Курской области ВСУ расстреливали жителей в упор

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/ Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Судже Курской области прикрывались как щитом гражданскими, в том числе детьми, также есть факты расстрела жителей в разных населенных пунктах. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Эти дни я собирал информацию, она приходила от наших бойцов тоже, потом мне писали на канал, моим помощникам, очень много информации приходило, и в конечном итоге я сейчас готов ее озвучить. Зашедшие фашистские формирования на территорию Суджи, что они делают? Они находят там детский дом, сами селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж. Из них делают для себя щит», — сказал он в видео, опубликованном в личном Telegram-канале.

Он также отметил, что после начала атаки ВСУ на регион на территории приграничных районов оставались жители. «Записи с GoPro наших пленных показали, каково отношение укроповских солдат, этих фашистов к нашему мирному населению. Я получил огромное количество фотографий, в которых я увидел мирных жителей, которые просто расстреляны в упор, в голову, в затылок. И эти все мирные жители, к сожалению, погибли», — добавил он, отметив, что они будут отомщены.