Алаудинов: в приграничье Курской области ВСУ расстреливали жителей в упор

«Эти дни я собирал информацию, она приходила от наших бойцов тоже, потом мне писали на канал, моим помощникам, очень много информации приходило, и в конечном итоге я сейчас готов ее озвучить. Зашедшие фашистские формирования на территорию Суджи, что они делают? Они находят там детский дом, сами селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж. Из них делают для себя щит», — сказал он в видео, опубликованном в личном Telegram-канале.
Он также отметил, что после начала атаки ВСУ на регион на территории приграничных районов оставались жители. «Записи с GoPro наших пленных показали, каково отношение укроповских солдат, этих фашистов к нашему мирному населению. Я получил огромное количество фотографий, в которых я увидел мирных жителей, которые просто расстреляны в упор, в голову, в затылок. И эти все мирные жители, к сожалению, погибли», — добавил он, отметив, что они будут отомщены.