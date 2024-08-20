Алаудинов: в приграничье Курской области ВСУ расстреливали жителей в упор

«Эти дни я собирал информацию, она приходила от наших бойцов тоже, потом мне писали на канал, моим помощникам, очень много информации приходило, и в конечном итоге я сейчас готов ее озвучить. Зашедшие фашистские формирования на территорию Суджи, что они делают? Они находят там детский дом, сами селятся на первом этаже, детей и преподавателей загоняют на второй этаж. Из них делают для себя щит», — сказал он в видео, опубликованном в личном Telegram-канале.