ЦАХАЛ заявила о ликвидации полевого командира ракетного подразделения «Хезболлы»

«Самолет ВВС Израиля ликвидировал Хусейна Али Хусейна в районе Дейр-Канун на юге Ливана», — говорится в сообщении.
Также представители ЦАХАЛ подтвердили, что ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, указывающие на наличие большого количества оружия на пораженных объектах.
Кроме того, военное ведомство отметило, что был обнаружен отряд бойцов «Хезболлы» в районе Аль-Тайба на юге Ливана. Здание, где находились военные, ЦАХАЛ атаковала истребителями с воздуха.
18 августа палестинское движение ХАМАС заявило, что новое предложение, в котором сформулированы условия прекращения огня в секторе Газа, подходит только израильской стороне и не имеет никакого отношения к тому, на что представители движения согласились 2 июля этого года. Там рассказали, что узнали о ходе обсуждения последнего раунда в Дохе от посредников, после чего были сделаны выводы.
16 августа в столице Катара Дохе возобновились переговоры по прекращению огня в секторе Газа. В них принимали участие Израиль, США, Катар и Египет. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась присутствовать на встрече.
Новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке произошел 30 июля из-за удара Армии обороны Израиля по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Отмечалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» Фуад Шокр. На следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.