ЦАХАЛ заявила о ликвидации полевого командира ракетного подразделения «Хезболлы»

Новый виток обострения ситуации на Ближнем Востоке произошел 30 июля из-за удара Армии обороны Израиля по объектам движения «Хезболла» в Бейруте. Отмечалось, что как минимум 68 человек пострадали в результате этого удара. Позднее в ЦАХАЛ сообщили, что при атаке по району Бейрута был ликвидирован один из командиров движения «Хезболла» Фуад Шокр. На следующий день в результате удара по Тегерану погибли глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания и его телохранитель.