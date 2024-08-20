Стала известна причина авиакатастрофы Ан-12 у Пивоварихи в 2021 году

В Межгосударственном авиационном комитете выложили окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия, произошедшего в Иркутской области. Как мы рассказывали ранее, страшная авиакатастрофа, в которой погибло девять человек, произошла 3 ноября 2021 года. Грузовой самолет Ан-12 рухнул в районе Пивоварихи.
В 19:34 по местному времени самолет хотел зайти на посадку. В это время на борту находилось пять членов экипажа и четыре служебных пассажира. Они были жителями России, Украины и Белоруссии. В аварии все из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Самолет разрушился, некоторую его часть немного позже уничтожил пожар. Выяснять причины падения начали сразу же, а закончили в апреле 2024 года.
— Происшествие с самолетом произошло при заходе на посадку ночью. К столкновению с деревьями и землей привело то, что самолет начал преждевременно снижаться, — сообщают в отчете.
Другими факторами, повлиявшими на падание судна, могли стать недостаточная натренированность пилотов после длительного перерыва, неправильная настройка аппаратуры, погрешности и ошибки в индикации барометрической высоты полета. Отсутствовала сигнальная система, которая оповещает о приближении к земле, а также ряд иных технических причин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске строят школу на 1275 мест.