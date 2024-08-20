Стала известна причина авиакатастрофы Ан-12 у Пивоварихи в 2021 году

В 19:34 по местному времени самолет хотел зайти на посадку. В это время на борту находилось пять членов экипажа и четыре служебных пассажира. Они были жителями России, Украины и Белоруссии. В аварии все из них получили травмы, несовместимые с жизнью. Самолет разрушился, некоторую его часть немного позже уничтожил пожар. Выяснять причины падения начали сразу же, а закончили в апреле 2024 года.