Трехлетняя девочка разбилась насмерть в Алматы

«Я спала и услышала какой-то шум. Это плакала мать погибшей девочки. Я пришла на место и увидела, как она закрывает лицо дочери. Мы все звонили в полицию, скорую. Они были здесь уже на седьмой минуте. Но смерть наступила моментально. Это уже второй случай за последние два месяца в нашем ЖК. Еще после первого надо было установить всем сетки и решетки», — заявила соседка Жибек Адильхан.