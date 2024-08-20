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Трехлетняя девочка разбилась насмерть в Алматы

Трагедия случилась в одном из крупных жилых комплексов Алматы — трехлетний ребенок выпал из окна седьмого этажа, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Все произошло ранним утром в понедельник, когда родители девочки еще спали. По словам соседей, девочка проснулась раньше родителей и отправилась на кухню, где с помощью стула взобралась на подоконник, а после выпала. Ребенок скончался до приезда врачей. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства. По факту заведено уголовное дело.

«Я спала и услышала какой-то шум. Это плакала мать погибшей девочки. Я пришла на место и увидела, как она закрывает лицо дочери. Мы все звонили в полицию, скорую. Они были здесь уже на седьмой минуте. Но смерть наступила моментально. Это уже второй случай за последние два месяца в нашем ЖК. Еще после первого надо было установить всем сетки и решетки», — заявила соседка Жибек Адильхан.

несчастный случай