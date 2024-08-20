Более 80 пожаров произошло в Новосибирской области за неделю

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Новосибирской области.
С 12 по 18 августа 2024 года в Новосибирской области спасатели ликвидировали 81 пожар. Среди них было зафиксировано 22 случая, когда источником возгорания стали скопление мусора и сухая трава.
В результате происшествий 2 человека получили серьезные травмы, 1 человек погиб, 5 сибиряков были эвакуированы из задымленного жилого дома.
Жертвой пожара стал 55-летний житель Колыванского района. Спасатели обнаружили его тело во время разбора завалов сгоревших домов. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное курение.
Специалисты призывают сибиряков соблюдать правила пожарной безопасности дома, на природе и рабочем месте.
Ранее МК в Новосибирске писал, что МЧС предупреждает новосибирцев об аккуратном обращении с огнем.