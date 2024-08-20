Еще одну ячейку АУЕ* ликвидировали на зоне в Приморье

Следком Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении семи организаторов запрещенной экстремистской организации. По версии следствия, Евгений Ягодинец, отбывая наказание за преступления против личности и собственности в ФКУ ИК-41 ГУФСИН, стал лидером структурного подразделения движения АУЕ* (*деятельность запрещена в РФ). Мужчина привлек к деятельности движения представителей местного криминального мира, наделив соответствующими неформальными статусами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.
В зависимости от роли каждого Евгений Ягодинец, Денис Ковтонюк, Виктор Алейник, Артем Николаев, Григорий Глотов, Сергей Юшков и Владислав Жейда обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации деятельности экстремистской организации международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», запрещённой Верховным Судом Российской Федерации (ст. 210.1 УК РФ, ч. 1 ст. 282.2 УК РФ).
«Организаторы движения, действуя на территории исправительного учреждения, навязывали осужденным криминальную идеологию, ненависть к правоохранителям, привлекая в свои ряды новых лиц, контролировали проведение азартных игр на территории ИК-41, а также организовывали передачу предметов, запрещенных к использованию в местах лишения свободы», — уточнили в СУ СК России по Приморью.
На данный момент следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалам.
Напомним, что ранее следователи СКР по Приморскому краю обнаружили новые эпизоды преступной деятельности бывшего ректора ВГУЭС (ныне ВВГУ) Геннадия Лазарева, наряду с сотрудниками образовательного центра ВГУЭС Светланой Ширшиковой, Аркадием Фурманом и Ольгой Буглак. Эти эпизоды связаны с мошенничеством при организации образовательного процесса и использовании учебных помещений университета.