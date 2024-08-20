Еще одну ячейку АУЕ* ликвидировали на зоне в Приморье

Следком Приморья завершил расследование уголовного дела в отношении семи организаторов запрещенной экстремистской организации. По версии следствия, Евгений Ягодинец, отбывая наказание за преступления против личности и собственности в ФКУ ИК-41 ГУФСИН, стал лидером структурного подразделения движения АУЕ* (*деятельность запрещена в РФ). Мужчина привлек к деятельности движения представителей местного криминального мира, наделив соответствующими неформальными статусами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.