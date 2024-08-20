За дискредитацию Вооруженных Сил РФ осудили жителя Хабаровского края

В Хабаровске за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации полицейские привлекли к административной ответственности жителя Хабаровского района, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Установлено, что 43-летний житель одного из сел Хабаровского района на входе административного здания разместил фрагмент бумажного баннера, дискредитирующий проводимую Вооруженными Силами Российской Федерации специальную военную операцию.
Сотрудники полиции задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску. В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации».
Суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.