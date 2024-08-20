За дискредитацию Вооруженных Сил РФ осудили жителя Хабаровского края

Сотрудники полиции задержали и доставили злоумышленника в отдел полиции № 4 УМВД России по г. Хабаровску. В отношении нарушителя составлен протокол по ч.1 ст. 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска национальной гвардии Российской Федерации».