В Хабаровске возбуждены уголовные дела в отношении подростковой ОПГ

О банде подростков, которые терроризировали своих сверстников, стало известно председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он поручил взять это дело под особый контроль. И теперь главе следкома представлен доклад о ходе расследования. По версии следствия, в Хабаровске действовала организованная группа, состоявшая из подростков и их старших товарищей. Грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные нормы и правила поведения, участники группы применяли насилие по отношению к знакомым, в том числе несовершеннолетним, запугивали их, вымогали деньги. Пребывая в уверенности о полной безнаказанности, они вели видеосъёмку и выкладывали ролики в общий доступ в социальных сетях.