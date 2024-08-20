В Хабаровске возбуждены уголовные дела в отношении подростковой ОПГ

Третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудил четыре уголовных дела в отношении участников организованной группы из числа жителей города Хабаровска, двое из которых являются несовершеннолетними. Они подозреваются в хулиганстве и вымогательстве, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
О банде подростков, которые терроризировали своих сверстников, стало известно председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Он поручил взять это дело под особый контроль. И теперь главе следкома представлен доклад о ходе расследования. По версии следствия, в Хабаровске действовала организованная группа, состоявшая из подростков и их старших товарищей. Грубо нарушая общественный порядок и общепризнанные нормы и правила поведения, участники группы применяли насилие по отношению к знакомым, в том числе несовершеннолетним, запугивали их, вымогали деньги. Пребывая в уверенности о полной безнаказанности, они вели видеосъёмку и выкладывали ролики в общий доступ в социальных сетях.
При активном участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Хабаровскому краю установлен состав группы, проведены обыски по месту проживания её участников. Изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные предметы и документы, важные для следствия. Трое наиболее активных фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Все они являются жителями города Хабаровска. Следственные органы продолжают устанавливать потерпевших.
Кроме того, следственным управлением инициировано проверку правоохранительных органов по факту халатности, заявления от горожан о противоправных действиях организованной группы подростков оставались без внимания.