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В нападении на полицейского обвиняют пожилую жительницу Хабаровского края

Инцидент произошел после ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинение против 70-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нападении на полицейского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«По данным следствия, в июле сотрудники полиции приехали на место ДТП с участием пожилой женщины. Будучи пьяной, она несколько раз ударила полицейского по лицу», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На этом агрессивное поведение нарушительницы не закончилось. В отделении полиции она снова ударила полицейского в лицо и по ногам. Теперь дело для рассмотрения передано в Центральный районный суд Комсомольска.