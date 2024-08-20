В нападении на полицейского обвиняют пожилую жительницу Хабаровского края

Прокуратура Комсомольска утвердила обвинение против 70-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нападении на полицейского. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«По данным следствия, в июле сотрудники полиции приехали на место ДТП с участием пожилой женщины. Будучи пьяной, она несколько раз ударила полицейского по лицу», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На этом агрессивное поведение нарушительницы не закончилось. В отделении полиции она снова ударила полицейского в лицо и по ногам. Теперь дело для рассмотрения передано в Центральный районный суд Комсомольска.