В Новосибирске пропал 19-летний парень в камуфляжном костюме

Молодой человек в камуфляжном костюме цвета хаки пропал без вести в Новосибирске.
В группе «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте» сообщили о том, что в Новосибирской области пропал 19-летний Нечаев Захар. Последний раз парня видели 16 августа 2024 года в Тогучинском районе.
Приметы пропавшего: рост 165 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Одежда: камуфляжный костюм цвета хаки, черные ботинки. С собой был черный рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Захара, сообщите, по телефону горячей линии отряда 8−800−700−54−52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
Напомним, что в Новосибирске и области 12 человек пропали и погибли в июле.