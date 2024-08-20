Новосибирских альпинистов пытаются спасти после обвала ледника в Пакистане

Сергей и Михаил Мироновы застряли в день аварии на высоте 6 200 — 6 400 метров. 18 августа им удалось спуститься на 100 метров ниже по склону. Сибиряки нашли рюкзак Сергея Нилова — у них есть все для жизнеобеспечения.