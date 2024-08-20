Новосибирских альпинистов пытаются спасти после обвала ледника в Пакистане

В ходе поисковых мероприятий произошел обвал, организована спасательная операция. Об этом сообщают на сайте Федерации альпинизма России.
17 августа на горной вершине Гашербрум IV произошел сход ледника. Двое новосибирских альпинистов Сергей и Михаил Мироновы получили травмы разной степени тяжести. У Сергея зафиксирован перелом бедра и ребер.
В день происшествия были эвакуированы Алексей Баутин и Евгений Яблоков — они находились на высоте 6 100 метров. Альпинисты собрали аварийный комплект для своих коллег, на случай если из-за погодных условий их не удастся оперативно эвакуировать.
18 августа был обнаружен Сергей Нилов.
Сергей и Михаил Мироновы застряли в день аварии на высоте 6 200 — 6 400 метров. 18 августа им удалось спуститься на 100 метров ниже по склону. Сибиряки нашли рюкзак Сергея Нилова — у них есть все для жизнеобеспечения.
19 августа вертолет смог забрать отряд из 6 спасателей-добровольцев — необходимо снять Сергея Нилова и Мироновых. Вылет запланирован на утро 20 августа, состояние сибиряков пока без осложнений.
Ранее МК в Новосибирске писал, что новосибирский врач погиб при спуске с горы на Алтае.