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Новосибирских альпинистов пытаются спасти после обвала ледника в Пакистане

Группа из 5 человек, среди которых было 2 новосибирских альпиниста, отправилась в горы Пакистана на поиски тела погибшего Дмитрия Головченко.

Источник: МЧС РФ

В ходе поисковых мероприятий произошел обвал, организована спасательная операция. Об этом сообщают на сайте Федерации альпинизма России.

17 августа на горной вершине Гашербрум IV произошел сход ледника. Двое новосибирских альпинистов Сергей и Михаил Мироновы получили травмы разной степени тяжести. У Сергея зафиксирован перелом бедра и ребер.

В день происшествия были эвакуированы Алексей Баутин и Евгений Яблоков — они находились на высоте 6 100 метров. Альпинисты собрали аварийный комплект для своих коллег, на случай если из-за погодных условий их не удастся оперативно эвакуировать.

18 августа был обнаружен Сергей Нилов.

Сергей и Михаил Мироновы застряли в день аварии на высоте 6 200 — 6 400 метров. 18 августа им удалось спуститься на 100 метров ниже по склону. Сибиряки нашли рюкзак Сергея Нилова — у них есть все для жизнеобеспечения.

19 августа вертолет смог забрать отряд из 6 спасателей-добровольцев — необходимо снять Сергея Нилова и Мироновых. Вылет запланирован на утро 20 августа, состояние сибиряков пока без осложнений.

Ранее МК в Новосибирске писал, что новосибирский врач погиб при спуске с горы на Алтае.