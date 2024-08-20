Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

«Военнослужащие штурмовой группы мотострелкового соединения “Урал” группировки войск “Центр” под умелым руководством командира батальона с позывным “Чита” выбили противника с огневых позиций и овладели опорным пунктом ВСУ к юго-западу от населенного пункта Очеретино», — сообщили в оборонном ведомстве.
Там добавили, что управление боем ведётся в круглосуточном режиме с тщательно замаскированного заглубленного командного пункта батальона. В случае необходимости командир запрашивает огонь артиллерии. Поддержку штурмовикам составляют разведывательные беспилотники, операторы которых постоянно транслируют видео на командный пункт и наблюдают обстановку в районе выполнения боевой задачи.
«Задача выполняется успешно, есть потери со стороны противника. Успешно давим, применяем FPV, сбросы и артиллерию. Задача выполняется достойным образом. Каждый день овладеваем каким-то участком или районом обороны противника», — рассказал командир батальона с позывным «Чита».
В МО РФ отметили, что смелые и решительные действия штурмовиков, а также умелое применение различных сил и средств поражения позволяют постепенно вытеснять противника с подготовленных рубежей и выполнять поставленные задачи.