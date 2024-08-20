Мотострелки взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Там добавили, что управление боем ведётся в круглосуточном режиме с тщательно замаскированного заглубленного командного пункта батальона. В случае необходимости командир запрашивает огонь артиллерии. Поддержку штурмовикам составляют разведывательные беспилотники, операторы которых постоянно транслируют видео на командный пункт и наблюдают обстановку в районе выполнения боевой задачи.