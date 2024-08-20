Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

«Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета», — добавили в МО.