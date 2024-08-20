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Российские вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ в ночное время уничтожили личный состав и бронированную технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в ночное время суток нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Удар наносился управляемыми противотанковыми ракетами по разведанным целям противника. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены, уточнили в военном ведомстве.

«Полет выполнялся с применением очков ночного видения, а также нового тепловизионного прибора, который позволяет максимально эффективно поражать заданные координаты как днем, так и ночью. После применения авиационных средств поражения экипажи благополучно вернулись на площадку вылета», — добавили в МО.