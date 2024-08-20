Адвокат заявил, что подпись генерала Попова в документах подделали

Попов был арестован 17 мая, а 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генералу вменяется мошенничество и подлог на сумму чуть более 1 млн рублей. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым. Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест.