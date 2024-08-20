Военные медики на Курском направлении попали в засаду ДРГ

«На курском направлении также встречаются ситуации, когда наша эвакогруппа попадала в засаду. Наша эвакогруппа вытаскивала раненых бойцов, тащила, попала в засаду ДРГ. Но тем не менее, несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — рассказал «Фрегат».