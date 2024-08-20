Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

«Мы их подпустили ближе, чтобы они почувствовали себя увереннее, но они уперлись в нас и поняли, что дальше пути нет. Их [ВСУ] просто закидывают, они и не знают, что говорить, что делать. Они просто сдаются в плен. Без логистики, без тылового обеспечения у них успехов всё равно не будет», — добавил он.