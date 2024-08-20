Морпехи ЧФ остановили продвижение колонны ВСУ в Курской области

Своевременное обнаружение противника и быстрая реакция военнослужащих бригады морской пехоты позволили вовремя уничтожить и обезвредить боевиков ВСУ. За время боестолкновения были уничтожены девять единиц военной техники противника, среди которых бронетранспортеры Stryker и «Казак», бронеавтомобиль HMMWV, а также боевики роты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Были захвачены два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV и противоминная машина Сougar, взяты в плен несколько украинских военнослужащих.
По словам командира штурмового отряда с позывным Балу, в ближнем бою противник теряется, артиллерию навести они не могут.
«Мы их подпустили ближе, чтобы они почувствовали себя увереннее, но они уперлись в нас и поняли, что дальше пути нет. Их [ВСУ] просто закидывают, они и не знают, что говорить, что делать. Они просто сдаются в плен. Без логистики, без тылового обеспечения у них успехов всё равно не будет», — добавил он.
Как рассказали бойцы бригады морской пехоты ЧФ, противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных лобовых атак боевики ВСУ попытались обойти российских военнослужащих, но были взяты врасплох. После этого морпехи смогли занять выгодные позиции для дальнейшего контроля передвижения и уничтожения легкой и тяжелой техники противника.
19 августа Минобороны доложило, что ВС РФ за сутки нанесли поражение четырем бригадам украинской армии в районах 10 населенных пунктов Курской области. 18 августа ВСУ потеряли более 300 боевиков на курском направлении.
Тогда же «Известия» показали, как военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота уничтожили колонну бронетехники ВСУ в Суджанском районе Курской области. Удар по колонне украинских боевиков был нанесен FPV-дронами во время их попытки сменить локацию.
Украинские войска атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. По последним данным, ВСУ за время боевых действий на курском направлении потеряли более 3,8 тыс. военнослужащих.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.