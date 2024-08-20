Подросток утонул в Усть-Илимском районе

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, обеспечении, в том числе органами местного самоуправления, безопасного пребывания граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.