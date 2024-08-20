Подросток утонул в Усть-Илимском районе

Трагедия произошла 19 августа в поселке Железнодорожный. Что стало причиной гибели ребенка, не уточняется. Предварительно установлено, что мальчик утонул, прыгнув с обрыва. Тело подростка уже нашли, его подняли со дна водолазы.
В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, обеспечении, в том числе органами местного самоуправления, безопасного пребывания граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.
По факту гибели подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).