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Подросток утонул в Усть-Илимском районе

13-летний мальчик погиб, купаясь в Усть-Илимском водохранилище. Возбуждено уголовное дело. Об этом информационному агентству «ТК Город» рассказали в прокуратуре Приангарья.

Источник: Следственный комитет РФ

Трагедия произошла 19 августа в поселке Железнодорожный. Что стало причиной гибели ребенка, не уточняется. Предварительно установлено, что мальчик утонул, прыгнув с обрыва. Тело подростка уже нашли, его подняли со дна водолазы.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья детей, обеспечении, в том числе органами местного самоуправления, безопасного пребывания граждан на водных объектах. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — рассказали в прокуратуре Иркутской области.

По факту гибели подростка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ).

несчастный случай