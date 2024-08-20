Прыгнул с обрыва в воду и не выплыл: поиски 13-летнего подростка завершились в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском водохранилище в рабочем поселке Железнодорожный 19 августа утонул 13-летний мальчик. По предварительной информации, несколько подростков отдыхали на берегу. Один из них решил прыгнуть в воду с обрыва, но не смог вынырнуть обратно. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.
В ГУ МВД России по Иркутской области уточнили, что, скорее всего, мальчик не умел плавать. Семья подростка не состоит на учете в ПДН. Поисками тела занимались водолазы. После тело передали полицейским.
— По данному факту следственным отделом по городу Усть-Илимску СУ СК России по Иркутской области заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — рассказали в пресс-службе комитета.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводят все необходимые мероприятия.