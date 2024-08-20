Прыгнул с обрыва в воду и не выплыл: поиски 13-летнего подростка завершились в Усть-Илимском районе

В Усть-Илимском водохранилище в рабочем поселке Железнодорожный 19 августа утонул 13-летний мальчик. По предварительной информации, несколько подростков отдыхали на берегу. Один из них решил прыгнуть в воду с обрыва, но не смог вынырнуть обратно. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете по Иркутской области.