Отмечается, что гаубица М777 производства США была уничтожена барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Zala обнаружил замаскированную огневую позицию ВСУ. После этого российские военные направили по выявленной цели барражирующий боеприпас.
Ранее, 17 августа, Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения российскими военными самоходной артиллерийской установки (САУ) ВСУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» у госграницы в Сумской области. Отмечается, что установка ВСУ вела огонь по территории Белгородской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.