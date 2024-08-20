Олбани
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юноша ушел в лес и заблудился в СКО (видео)

В Северо-Казахстанской области спасатели МЧС нашли потерявшегося парня — юноша заблудился в лесном массиве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Случай произошел в Айыртауском районе. По информации спасателей, парень 2006 года рождения вышел из базы отдыха «Боровушка» в лесной массив и заблудился. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к сотрудникам МЧС.

Силами спасателей молодой человек найден на обочине дороги и сопровожден на базу отдыха. Как уточнили в МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.

В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:

  • Изучите подробно свой маршрут.
  • Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
  • Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
  • Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
  • Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.

«Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!» — отметили спасатели.