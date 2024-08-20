Юноша ушел в лес и заблудился в СКО (видео)

Случай произошел в Айыртауском районе. По информации спасателей, парень 2006 года рождения вышел из базы отдыха «Боровушка» в лесной массив и заблудился. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к сотрудникам МЧС.
Силами спасателей молодой человек найден на обочине дороги и сопровожден на базу отдыха. Как уточнили в МЧС, медицинская помощь ему не потребовалось.
В МЧС ранее напомнили правила безопасности в горах:
- Изучите подробно свой маршрут.
- Избегайте селеопасные участки, особенно после обильных дождей.
- Услышав шум приближающегося селевого потока, немедленно следует подняться со дна лощины вверх по стоку, не менее чем на 50−100 м. При этом нужно помнить, что из ревущего потока на большие расстояния могут выбрасываться камни большого веса, угрожающие жизни.
- Всегда помните, от селевого потока можно спастись, только избежав его.
- Следите за оповещениями от единого номера 112, при угрозе селей отложите поход в горы.
«Соблюдая эти меры, вы можете сохранить свою жизнь и жизнь своих близких!» — отметили спасатели.