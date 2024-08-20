Суд над экс-замминистром энергетики Михадюком начнется в Минске

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Суд Ленинского района Минска начнет рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра энергетики Беларуси Михаила Михадюка.
В ранге заместителя министра Михадюк проработал с 2005 года. В Минэнерго он курировал работу Департамента по ядерной энергетике, Белорусскую АЭС, «Белэнерго», «Белтопгаз» и ряд других предприятий, входящих в систему ведомства.
Рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемого начнется в суде Ленинского района Минска в 10:30, его будут судить по ч.3 ст. 430 «Получение взятки», сообщается в расписании судебных заседаний на сайте Верховного суда Беларуси.
Дело в отношении Михадюка возбуждал и расследовал Следственный комитет Беларуси. Информация о нем была озвучена на одном из совещаний у главы государства Александра Лукашенко, когда речь шла о ряде громких задержаний за взятки среди чиновников высокого уровня.
Михадюк был задержан за «благоприятное решение вопросов по выбору иностранной компании в качестве подрядчика для строительства и модернизации высоковольтных подстанций в Беларуси».
На этом же совещании глава государства озвучил ряд фактов о коррупции в стране. В частности, были возбуждены дела в отношении топ-менеджера БЖД Петра Дулуба, экс-помощника президента — инспектора по Витебской области Игоря Брыло, бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка, первого заместителя управделами президента Дмитрия Рыбко, высокопоставленных лиц в минском Горремавтодоре, в Брестском облисполкоме и других.