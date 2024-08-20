Суд над экс-замминистром энергетики Михадюком начнется в Минске

На этом же совещании глава государства озвучил ряд фактов о коррупции в стране. В частности, были возбуждены дела в отношении топ-менеджера БЖД Петра Дулуба, экс-помощника президента — инспектора по Витебской области Игоря Брыло, бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка, первого заместителя управделами президента Дмитрия Рыбко, высокопоставленных лиц в минском Горремавтодоре, в Брестском облисполкоме и других.